Отец и тренер Лопеса выставил Ломаченко неприемлемые условия реванша

Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший, который одновременно является тренером сына, в эфире подкаста The Schmozone заявил, что реванш Лопеса-младшего с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) возможен, только если украинец изменит весовую категорию.

"Мы не будем драться с Ломой, если он не поднимется в первый полусредний вес. Мы выступаем в легком весе уже семь или восемь лет", - отметил Лопес-старший.

Напомним, 17 октября 2020 года Ломаченко единогласным решением судей проиграл Лопесу. Летом этого года украинец возобновил репутацию в одностороннем поединке нокаутировав достаточно сильного японца Масаеси Накатани (20-2, 13 KO).

Следующий поединок "Лома" проведет против Ричарда Комми, победа над которым теоретически позволит Василию снова выйти на Лопеса.

Но, скорее всего, это Лопес изменит весовую категорию, чтобы не драться с украинцем.