Глава UFC резко раскритиковал организаторов кулачных боев

Президент UFC Дана Уайт расстроен, но не удивлен в связи с трагической смертью бойца лиги кулачных боев Bare Knuckle FC Джастина Торнтона, который умер после поражения нокаутом в поединке, который состоялся 20 августа в США .

"Во-первых, кто-то шокирован этим? Я имею ввиду, что это кулачные бои. Я не большой фанат этого. Я сказал бы, что меня беспокоит, когда я вижу, как некоторые наши бойцы идут отсюда туда. Тогда я думаю: "Боже мой", - цитирует Уайта mmafighting.com.

"Мы проводим бои более 25 лет. Я организовал более 7 тысяч поединков, и в UFC ни у кого не было серьезных травм. Ежегодно мы тратим более 20 млн долларов на спортивную медицину. 20 млн в год идут на здоровье и благополучие спортсменов. 25 процентов наших бойцов мы отправляем к специалистам. В результате, за последние 20 лет мы обнаружили 10 спортсменов, у которых были медицинские проблемы, которые представляют угрозу их жизни. Им не следовало драться. Но если бы они выступали не в UFC, то, вероятно, дрались бы и умерли", - отметил президент UFC.

"Поэтому нас даже не стоит упоминать в одном контексте с кулачными боями. Это два абсолютно разных мира. Очень жаль слышать, что этот парень умер, но вы никогда не увидите, как другие организации так же относятся к здоровью, безопасности и медицинскому тестированию бойцов, как мы", - добавил глава промоушена.

Напомним, в своем первом и последнем поединке Торнтона уже на 19-й секунде отправил в нокаут Диллон Клеклер, после чего спортсмена немедленно доставили в медицинский центр.

Сообщают, что Торнтон, который был частично парализован после боя и боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга, умер от травм.