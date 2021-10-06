Беленюк выставляет золотую медаль Олимпиады-2020 на аукцион

Деньги депутат планирует направить на благотворительность.

Беленюк выставляет золотую медаль Олимпиады-2020 на аукцион
Жан Беленюк
Фото: Facebook

Единственный украинский чемпион Олимпиады-2020, депутат "Слуги народа" Жан Беленюк в Instagram заявил о готовности продать золотую медаль Токио, а вырученные средства направить на благотворительность.

"Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень много уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио.

Она - честь и гордость нашей страны и благодарен Богу и команде, что именно мне удалось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!.

Что скажете по этому поводу? Поддержите мое решение?", - написал олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по греко-римскому стилю.

Отметим, что ответ друзей будет очевидным.

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