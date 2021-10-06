Виталий Кличко хочет провести реванш Усик - Джошуа в Киеве

Киевская власть приложит для этого все усилия.

Виталий Кличко хочет провести реванш Усик - Джошуа в Киеве
Віталій Кличко і Олександр Усик

Мэр Киева Виталий Кличко поделился соображениями по поводу будущего реванша между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По словам киевского головы, он сделает все, чтобы организовать повторный бой в столице Украины, о чем ранее заявлял и сам Усик, выразив желание сразиться с британцем на НСК "Олимпийский".

"В контракте есть реванш, и я надеюсь, что в течение шести-восьми месяцев он состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос. Это вопрос переговоров, и мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - приводит слова Кличко ТРК "Украина".

Добавим, что свою заинтересованность в проведении этого боя на НСК "Олимпийский" ранее выразил и промоутер нового короля супертяжелого дивизиона Александр Красюк. Однако, при этом он выразил сомнение в комфортности его проведения в Киеве в начале следующего года из-за погодных условий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"
"Барселона" установила антирекорд в своей клубной истории. Футбол
Звезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. ФутболЗвезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. Футбол
Сборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалуСборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалу
Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьерыМэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионеУкраинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионе
Джошуа активировал пункт контракта о реванше с УсикомДжошуа активировал пункт контракта о реванше с Усиком
Кличко подарил Усику чемпионский пояс WBCКличко подарил Усику чемпионский пояс WBC
Усик рассказал, как в его семье разделились футбольные симпатииУсик рассказал, как в его семье разделились футбольные симпатии
Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с ФьюриВиталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри
Майк Тайсон заявил, что он побил бы и Усика, и ДжошуаМайк Тайсон заявил, что он побил бы и Усика, и Джошуа
В ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксуВ ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксу
Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорийУсик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорий
Усик рассказал, когда он поедет в КрымУсик рассказал, когда он поедет в Крым
Усик дал первое интервью после возвращения в УкраинуУсик дал первое интервью после возвращения в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости