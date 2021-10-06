Виталий Кличко хочет провести реванш Усик - Джошуа в Киеве
Киевская власть приложит для этого все усилия.
Мэр Киева Виталий Кличко поделился соображениями по поводу будущего реванша между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа.
По словам киевского головы, он сделает все, чтобы организовать повторный бой в столице Украины, о чем ранее заявлял и сам Усик, выразив желание сразиться с британцем на НСК "Олимпийский".
"В контракте есть реванш, и я надеюсь, что в течение шести-восьми месяцев он состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос. Это вопрос переговоров, и мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - приводит слова Кличко ТРК "Украина".
Добавим, что свою заинтересованность в проведении этого боя на НСК "Олимпийский" ранее выразил и промоутер нового короля супертяжелого дивизиона Александр Красюк. Однако, при этом он выразил сомнение в комфортности его проведения в Киеве в начале следующего года из-за погодных условий.