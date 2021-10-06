Виталий Кличко хочет провести реванш Усик - Джошуа в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поделился соображениями по поводу будущего реванша между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По словам киевского головы, он сделает все, чтобы организовать повторный бой в столице Украины, о чем ранее заявлял и сам Усик, выразив желание сразиться с британцем на НСК "Олимпийский".

"В контракте есть реванш, и я надеюсь, что в течение шести-восьми месяцев он состоится. Реванш в Киеве ? Это сложный вопрос. Это вопрос переговоров, и мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве ", - приводит слова Кличко ТРК "Украина".