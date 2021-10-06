УЕФА представил логотип Евро-2024. Футбол

Лозунг Евро: "Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы".

Фото: УЕФА

УЕФА представил логотип и лозунг Евро-2024.

Презентация прошла в Берлине на "Олимпиаштадионе". Сам чемпионат пройдет менее чем через три года в десяти немецких городах.

В основе логотипа лежит флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши главной арены турнира. В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг символизируют 24 участников финальной стадии Евро-2024.

Разрабатывало логотип креативное агентство VMLY & R Branding из Лиссабона.

Лозунг турнира "Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы" усиливает идею сплоченности, единства и открытости. Этот слоган использовался организаторами при подаче заявки на проведение Евро-2024 и согласован принимающими городами.

Кроме того, каждый город Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт - выбрал одну свою достопримечательность, которая будет красоваться на логотипе города.

Торжественную церемонию посетили президент УЕФА АлександрЧеферин,и.о. главы Футбольного союза Германии (ФСГ) Райнер Кох, директор турнира, экс-игрок "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам, а также мэры принимающих городов.

В рамках мероприятия состоялось световое шоу, кульминацией которого стало представление самого логотипа.

Видеопрезентация логотипа Евро-2024.

В рамках Евро-2024 в июне-июле 2024 года состоится 51 матч. Полное расписание игр будет утверждено в начале 2022 года.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая сегодня в Милане сыграет против Испании полуфинальный матч Лиги наций.

Начало поединка в 21:45.

Во втором полуфинале завтра встретятся чемпионы мира французы и первая сборная в рейтинге ФИФА Бельгия.

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