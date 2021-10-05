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2021-10-05
Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"
Какое качество игры, такой и отдых.
Фанаты львовских "Карпат" во время матча против лидера чемпионата Второй лиги киевского "Левого берега" (2:0) устроили пикник в секторе стадиона "Украина".
Болельщики жарили сосиски и пили пиво.
Видимо, сценарий матча их особо не беспокоил.
Out of context Ukrainian Football— Yaroslav Marianko (@YMarianko)
pic.twitter.com/BBtOeiu66d October 4, 2021
После 10 туров львовская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Левому берегу" на три очка.