Фанаты львовских "Карпат" во время матча устроили пикник на трибунах стадиона "Украина"

Какое качество игры, такой и отдых.

Фанаты львовских "Карпат" во время матча против лидера чемпионата Второй лиги киевского "Левого берега" (2:0) устроили пикник в секторе стадиона "Украина".

Болельщики жарили сосиски и пили пиво.

Видимо, сценарий матча их особо не беспокоил.

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d — Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021

После 10 туров львовская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Левому берегу" на три очка.