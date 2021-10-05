Наставник сборной Украины по футболу заявил, что ненависть журналистов делает его только сильнее
Украинский специалист провел пресс-конференцию.
Уже в эту субботу матчем против Финляндии для сборной Украины возобновляется отборочная кампания к Чемпионату мира-2022.
В первый день сбора национальной команды и.о. главного тренера Александр Петраков пообщался с журналистами.
В частности, украинский специалист высказался о вызове защитника "Динамо" Александра Караваева в расположение национальной команды.
По словам Петракова, он в хороших отношениях с игроком.
"Я не хотел вызвать Караваева? Это полная чушь. Я вызвал человека, он играет. Мы с Сашей в отличных отношениях. Мы с ним поговорили, посмеялись. Никого не слушайте", - посоветовал наставник сборной.
"Самое главное, чтобы достоверная была информация. Все эти слухи такие примитивные. За полтора месяца, сколько я нахожусь во главе сборной Украины, мне так приятно. Вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, благодаря чему я стал сильнее. Спасибо огромное. Спасибо, у меня аж мотивация сумасшедшая - меня так ненавидят. Класс", - заявил Петраков.
Кроме того, и.о. главного тренера спросили и о Руслане Малиновском, в частности, о невызове его в расположение национальной команды.
"Малиновский? Я думал, это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, встать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал по Малиновскому.
Я уже сказал всю правду, но она никому в нашей стране не нужна. Меня научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего говорить не буду", - отметил Петраков.
Напомним, кроме поединка с финнами, нашей сборной в отборе на ЧМ-2022 в октябре еще предстоит встретиться с Боснией и Герцеговиной. Матч пройдет в Украине 12 октября.