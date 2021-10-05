Боец кулачных боев умер после поражения нокаутом

Первый бой Джастина Торнтона в промоушене оказался для него роковым.

Фото: Twitter Джастин Торнтон

Боец кулачных боев промоушена Bare Knuckle Джастин Торнтон умер после поражения нокаутом на турнире BKFC 20, который состоялся 20 августа в Миссисипи (США), сообщает isport.ua.

Бой Торнтона с Диллоном Клеклером длился всего 19 секунд.

"Сегодня мы были очень расстроены, узнав о смерти одного из наших бойцов, Джастина Торнтона, который выступал на BKFC 20. Выражаем наши глубокие соболезнования его семье и близким", - заявил глава промоушена Дэвид Фельдман.

Стоит отметить, что для Тортона этот бой был дебютным в промоушене.