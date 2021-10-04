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2021-10-04
Сборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалу
В финале пиренейцы обыграли аргентинцев.
Фото: Официальный сайт АМФР
Сборная Португалии
Сборная Португалии стала чемпионом мира-2021 по футзалу.
В финальном поединке Мундиаля в Литве португальцы победили Аргентину - 2:1.
Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по футзалу. Аргентина выигрывала мировое первенство в 2016 году.
В "бронзовом" финале Бразилия победила Казахстан - 4:2.
Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на ЧМ, заняв последнее место в группе в элитраунде отбора.