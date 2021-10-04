Сборная Португалии впервые выиграла Чемпионат мира по футзалу

В финале пиренейцы обыграли аргентинцев.

Сборная Португалии
Фото: Официальный сайт АМФР
Сборная Португалии

Сборная Португалии стала чемпионом мира-2021 по футзалу.

В финальном поединке Мундиаля в Литве португальцы победили Аргентину - 2:1.

Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по футзалу. Аргентина выигрывала мировое первенство в 2016 году.

В "бронзовом" финале Бразилия победила Казахстан - 4:2.

Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на ЧМ, заняв последнее место в группе в элитраунде отбора.

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