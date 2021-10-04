Ведущий форвард "Шахтера" выбыл почти до конца сезона. Футбол

Травма Лассины Траоре оказалась очень серьезной.

Ведущий форвард "Шахтера" выбыл почти до конца сезона
Лассина Траоре
Фото: ФК "Шахтар"

В матче Лиги чемпионов против "Интера" форвард "Шахтера" Лассина Траоре после столкновения с латералем "нерадзурри" Дензелом Дюмфрисом покинул поле на носилках уже на 10-й минуте.

Опасения относительно серьезности повреждения подтвердились.

20-летний футболист из Буркина-Фасо пропустит около 7 месяцев и вернется в игру как можно быстрее в апреле, сообщил в интервью ПРОФУТБОЛ Digital генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Напомним, Траоре перешел в "Шахтер" из "Аякса" в летнюю трансферную кампанию. В составе "горняков" Лассина забил 9 голов в 14 матчах.

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