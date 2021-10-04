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2021-10-04
Ведущий форвард "Шахтера" выбыл почти до конца сезона. Футбол
Травма Лассины Траоре оказалась очень серьезной.
Лассина Траоре
Фото: ФК "Шахтар"
В матче Лиги чемпионов против "Интера" форвард "Шахтера" Лассина Траоре после столкновения с латералем "нерадзурри" Дензелом Дюмфрисом покинул поле на носилках уже на 10-й минуте.
Опасения относительно серьезности повреждения подтвердились.
20-летний футболист из Буркина-Фасо пропустит около 7 месяцев и вернется в игру как можно быстрее в апреле, сообщил в интервью ПРОФУТБОЛ Digital генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.
Напомним, Траоре перешел в "Шахтер" из "Аякса" в летнюю трансферную кампанию. В составе "горняков" Лассина забил 9 голов в 14 матчах.