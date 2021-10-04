Болельщики "Черноморца" снова надругались над своей командой. Футбол

Фаны одесситов вывесили оскорбительный баннер.

Фанаты одесского "Черноморца" отличились еще одной провокационной акцией, которая была проведена во время матча 10-го тура УПЛ против "Колоса" (1:2), который проходил в Коваливке.

Гостевые ультрас вывесили на трибуне оскорбительный баннер "Мы - Одесса, вы - дерьмо", адресованное своей команде.

При этом первая буква последнего слова была стилизована под "Dинамо".

Фото: twitter

Фанатам не нравится выбранный вектор развития одесского клуба, при котором костяк команды составляют арендованные футболисты киевского "Динамо".

"Черноморец" занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства Украины.

Ранее на автобус "Черноморца" была осуществлена очередная попытка нападения.

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