Фанаты "Шахтера" вывесили на матче с "Динамо" оскорбительный для Луческу баннер

Румынский специалист не мог его не видеть.

Несмотря на непонятную игру в очном противостоянии с "Шахтером" (0:0), "Динамо" осталось лидером чемпионата Украины.

Отметим, что к противостоянию с главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу киевских фанов присоединились их донецкие коллеги, которые до сих пор не могут простить румынскому специалисту переход в состояние главных соперников.

Фото: iSport.ua

На одной из трибун НСК "Олимпийский" во время матча был баннер с надписью "Луческу - Иуда Искариот".

Напомним, что Мирча возглавил "Динамо" летом 2020 года, выиграв за сезон Чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. До этого Луческу проработал в "Шахтере" 12 лет.

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