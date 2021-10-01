В Украине построят 4 новых арены для Евробаскет-2025

Об этом шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы.

Украина подала заявку на проведение в 2025 году мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных (Евробаскет-2025) и начинает готовить инфраструктуру для приема соревнований такого уровня.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию», - заявил президент Владимир Зеленский.

Для проведения чемпионата Европы по баскетболу уже в начале следующего года начнется строительство спортивных арен в Киеве , Днепре, Львове и Одессе, сообщил в Facebook координатор программы «Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Современные баскетбольные арены станут частью большого пазла новой спортивной инфраструктуры Украины. Справиться с их строительством планируем в течение двух лет», - напиал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что «здоровый и активный образ жизни должен стать неотъемлемой частью образа жизни всего общества». Для этого, кроме планового развития спортивной инфраструктуры по программе «Большая стройка», начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе.