В Украине построят 4 новых арены для Евробаскет-2025

Об этом шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы.

В Украине построят 4 новых арены для Евробаскет-2025

Украина подала заявку на проведение в 2025 году мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных (Евробаскет-2025) и начинает готовить инфраструктуру для приема соревнований такого уровня.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию», - заявил президент Владимир Зеленский.

Для проведения чемпионата Европы по баскетболу уже в начале следующего года начнется строительство спортивных арен в Киеве, Днепре, Львове и Одессе, сообщил в Facebook координатор программы «Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Современные баскетбольные арены станут частью большого пазла новой спортивной инфраструктуры Украины. Справиться с их строительством планируем в течение двух лет», - напиал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что «здоровый и активный образ жизни должен стать неотъемлемой частью образа жизни всего общества». Для этого, кроме планового развития спортивной инфраструктуры по программе «Большая стройка», начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммовНа взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов
Усик дал первое интервью после возвращения в УкраинуУсик дал первое интервью после возвращения в Украину
Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с ФьюриВиталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Футболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунамиФутболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунами
Блок рекламы


Похожие новости
Звезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. ФутболЗвезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. Футбол
Зеленский назвал заявку Украины на Евробаскет-2025 государственным приоритетомЗеленский назвал заявку Украины на Евробаскет-2025 государственным приоритетом
К концу 2022 года в Украине планируют открыть 10 тысяч спортплощадокК концу 2022 года в Украине планируют открыть 10 тысяч спортплощадок
Промоутер Джошуа прокомментировал вариант с реваншем с Усиком в УкраинеПромоутер Джошуа прокомментировал вариант с реваншем с Усиком в Украине
Давид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категорииДавид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории
Зеленский: Олимпиада в Украине - непростая задача, но мы попробуемЗеленский: Олимпиада в Украине - непростая задача, но мы попробуем
Украинец Остапченко собрал полный комплект наград Игр в Токио, став паралимпийским чемпиономУкраинец Остапченко собрал полный комплект наград Игр в Токио, став паралимпийским чемпионом
Украинец Крыпак стал 3-кратным паралимпийским чемпионом Токио 2020Украинец Крыпак стал 3-кратным паралимпийским чемпионом Токио 2020
Трусов принес Украине 14-ю золотую медаль Паралимпиады-2020Трусов принес Украине 14-ю золотую медаль Паралимпиады-2020
Крипак с мировым рекордом принес Украине 13-ю золотую медаль Паралимпиады в ТокиоКрипак с мировым рекордом принес Украине 13-ю золотую медаль Паралимпиады в Токио
Последние новости
Подгружаем последние новости