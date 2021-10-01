В Одессе известного футбольного арбитра тяжело ранили из ружья

Андрей Лисаковський находится в коме.

В Одессе известного футбольного арбитра тяжело ранили из ружья
?Андрій Лисаковський
Фото: facebook.com/Андрей Лисаковский

Украинский футбольный арбитр Андрей Лисаковський получил тяжелое огнестрельное ранение в Одессе.

Об этом сообщил журналист Всеволод Непогодин.

Отмечается, что Лисаковський пришел к своей матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. У него повреждены внутренние органы.

Мужчину прооперировали (удалили поврежденную селезенку и провели операцию на сердце), ныне Лисаковський находится в коме.

46-летний Андрей Лисаковский - воспитанник одесского "Черноморца". В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 4 марта 1995 года в игре с "Вересом". Также успел поиграть за молдавские "Тилигул" и "Агро", роSSийские "Газовик-Газпром" и "Балтику".

С 2002 года начал карьеру арбитра. С 2005-го работал арбитром Второй, с 2009-го - Первой лиг. 13 июля 2013 года дебютировал в УПЛ как главный судья в матче "Таврия" - "Заря".

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