Звезду Луческу возле "Донбасс Арены" облили синей краской. Футбол

И в Донецке не могут простить переход румына в стан самых принципиальных соперников.

Фото: facebook.com

Звезду главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу на Аллее славы возле "Донбасс Арены" облили краской символического синего цвета, сообщает "Типовий Донецьк" в Facebook.

Вероятно, не всем понравился совет коуча киевлян "поехать в Донецк и посмотреть Аллею звезд всем критикам" после проигранного матча за Суперкубок Украины против "Шахтера" (0:3).

Фото: facebook.com

Напомним, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. Под руководством румынского специалиста «горняки» окончательно утвердились в роли гранда украинского футбола, восемь раз выиграв Чемпионат Украины и пять раз Кубок страны. С Луческу "Шахтер" выиграл первый и пока единственный для Украины со времен ее независимости европейский трофей - Кубок УЕФА в 2009 году.

С 2020 года Луческу возглавляет киевское "Динамо". После прихода румынского тренера киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Отметим, что с ультрас "Динамо" у Луческу также не сложились отношения.

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