Клубы УХЛ не согласны со степенью наказания за расизм игрока "Кременчуга"

Клубы обратились в Международную федерацию.

Клубы УХЛ не согласны со степенью наказания за расизм игрока "Кременчуга"
Андрій Денискін
Фото: скриншот

Клубы Украинской хоккейной лиги "Белый Барс", "Краматорск" и "Мариуполь" поддержали ХК "Донбасс" и направили совместное письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой проведения объективного расследования и принятия нового решения о запрете хоккеисту клуба "Кременчуг" Андрей Денискину участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой IIHF, сообщает xsport.ua.

Напомним, во время матча УХЛ "Кременчуг" - "Донбасс" игрок "Кременчуг" Андрей Денискин сделал расистские жесты в отношении игрока команды "Донбасс" Джейлена Смерека.

Вся хоккейная общественность, в том числе IIHF, осудила эти действия. Президент организации Люк Тардиф осудил проявление расизма со стороны форварда "Кременчуга" в адрес темнокожего защитника "Донбасса".

"IIHF решительно осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение" , - передает слова Тардифа twitter IIHF.

В то же время 28 сентября 2021 года Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины, ссылаясь на нормы Дисциплинарного кодекса ФХУ, принял решение о применении к Денискину, по сути, символического наказания - обязательной дисквалификации на три матча и дополнительной на 10 матчей, которую можно заменить денежной компенсацией в размере 50 тыс. грн.

Со своей стороны Смерек выдвинул УХЛ свой ультиматум из-за расистского скандала.

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