Зеленский назвал заявку Украины на Евробаскет-2025 государственным приоритетом

"Такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию".

Президент Владимир Зеленский лично поручился, что Украина выполнит все требования ФИБА для проведения Евробаскета в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

В среду, 29 сентября, Зеленский встретился с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем для обсуждения поданной Украиной заявки.

"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и, в частности, Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина выполнит все требования, необходимые для проведения Евробаскета, в частности, по строительству спортивных арен.

Со своей стороны, президент ФИБА Европа поблагодарил Владимира Зеленского за инициативу о том, чтобы Украина претендовала на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, и отметил, что это очень вдохновило Федерацию баскетбола Украины.

"Я знаю, насколько такие события важны для национальных федераций и для всей нации", - сказал Демирель.

Напомним, что ранее в этом месяце ФИБА объявила шесть стран, претендующих на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году. Украина будет бороться за право провести турнир вместе с Кипром, Финляндией, Латвией, Венгрией и Россией .

42-й чемпионат Европы пройдет в сентябре 2025 года в четырех странах - по системе, которая впервые была введена ФИБА в 2015 году. Одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию - плей-офф и медальные матчи Евробаскета.

Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией .

Украина должна была принимать Евробаскет в 2015 году, игры собирались проводить в Киеве , Днепропетровске (сейчас - Днепр), Донецке, Харькове, Львове и Одессе.

Из-за роSSийской агрессии и отсутствия государственного финансирования строительство спортивных многофункциональных арен прекратили, поэтому чемпионат у Украины забрали. В итоге игры принимали Хорватия, Франция, Германия и Латвия.