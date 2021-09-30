Хижняка признано AIBA лучшим боксером 2021 года среди непрофессионалов

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Серебряного призера токийской Олимпиады-2020 в весовой категории до 75 кг Александра Хижняка признано лучшим боксером 2021 года по версии Международной ассоциации бокса (AIBA).

Отмечено и личного тренера боксера - Александра Хижняка-старшего: его назвали лучшим наставником 2021 года. Оба получили специальные сертификаты от AIBA.

Ранее Хижняк сообщил, что хочет остаться на любительском уровне до 2024 года, чтобы выступить на Олимпиаде в Париже.