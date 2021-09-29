Украинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионе

Представитель Украины в судейском корпусе чемпионского боя Энтони Джошуа и Александра Усика Виктор Фесечко поделился впечатлениями от работы на стадионе "Тоттенхэм Хотспурс" в Лондоне.

Фесечко, как и два других арбитра из Великобритании и США , по итогам 12 раундов засчитал победу Усику.

При этом украинец по сравнению со своими коллегами в протоколе поставил максимальный разрыв по очкам - 117:112.

"Судил честно и старался быть максимально объективным. Как бы то ни было, все зависит от боксеров. А бой может по-разному закончиться. Главное - судить объективно и правильно", - заявил Фесечко в интервью OBOZREVATEL.

"Обстановка на арене очень напряженная для судей. Во-первых, на чужой территории, и аудитория преимущественно британская. Во-вторых, такой мегафайт. И атмосфера в зале создает давление. Так, если попасть туда зрителем, то шоу, конечно, было просто космос . Но для судейства очень трудно.

Нужно было полностью абстрагироваться, отключить себя от всего и сосредоточиться на том, что происходит в ринге. Потому что то, что происходит в зале, может отвести тебя немножко в сторону и заронить сомнение. Поэтому ты просто уверенно судишь, смотришь и думаешь.

Такой поединок выжигает тебя изнутри. Сидишь и пытаешься уловить каждый момент. Потому что боксеры все время двигаются, уклоняются. И есть моменты, которые ты даже не замечаешь". - отметил украинский рефери.

"В отношении боя - первая половина была еще такая, очки отдавались туда-сюда. Во второй половине Усик стал полностью доминировать, все время добавлял. И, начиная где-то с седьмого раунда, Александр выигрывал бой.

Но понимаете, какая ситуация, если в судействе ты начинаешь думать, что все знаешь, то начинаешь ошибаться. А это очень опасная штука. Поэтому нужно полностью отключиться. Да, я судил различные бои, но в такой атмосфере - впервые. И давление извне может повлиять. Например, крики в углах и прочее", - добавил Фесечко.

Благодаря победе над Джошуа Усик стал третьим в истории, после братьев Кличко, чемпионом мира в супертяжелом весе из Украины.

Александр теперь владеет поясами по версии IBF, IBO, WBA и WBO.