В "Шахтере" сообщили, что Траоре потребуется операция

Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов.

Фото: ФК " Шахтер Лассина Траоре

Накануне в матче Лиги чемпионов против "Интера" (0:0) форвард "Шахтера" Лассина Траоре провел на поле всего 10 стартовых минут.

В единоборстве с соперником ивуариец получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле.

Фото: ФК " Шахтер Лассина Траоре

Траоре в ближайшие дни перенесет операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Игроку предстоит пройти углубленное медицинское обследование. И после хирургического вмешательства будут определены сроки восстановления.