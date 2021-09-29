В "Шахтере" сообщили, что Траоре потребуется операция

Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов.

Лассина Траоре
Фото: ФК "Шахтер"
Лассина Траоре

Накануне в матче Лиги чемпионов против "Интера" (0:0) форвард "Шахтера" Лассина Траоре провел на поле всего 10 стартовых минут.

В единоборстве с соперником ивуариец получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле.

Лассина Траоре
Фото: ФК "Шахтер"
Лассина Траоре

Траоре в ближайшие дни перенесет операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Игроку предстоит пройти углубленное медицинское обследование. И после хирургического вмешательства будут определены сроки восстановления.

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