Новостей.COM ⇒
2021-09-29
В "Шахтере" сообщили, что Траоре потребуется операция
Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов.
Лассина Траоре
Накануне в матче Лиги чемпионов против "Интера" (0:0) форвард "Шахтера" Лассина Траоре провел на поле всего 10 стартовых минут.
В единоборстве с соперником ивуариец получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле.
Лассина Траоре
Траоре в ближайшие дни перенесет операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Игроку предстоит пройти углубленное медицинское обследование. И после хирургического вмешательства будут определены сроки восстановления.