Сборная Украины по биатлону пополнится роSSийской спортсменкой

Дарья Сидорова ждет украинское гражданство.

Сборная Украины по биатлону пополнится роSSийской спортсменкой
Дар'я Сидорова
Фото: Instagram

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что россиянка Дарья Сидорова получит украинское гражданство и будет выступать за нашу национальную команду.

"Сейчас мы ждем указа президента о ее гражданстве. Как только будет указ и она получит паспорт, поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года", - заявил функционер в эксклюзивном интервью "Общественное Спорт".

Брынзак также рассказал, что 22-летняя Сидорова будет готовиться к пекинской Олимпиаде-2022.

"Даша постепенно будет адаптироваться в Украине, будет пытаться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу.

Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а в других выиграла. Тем более, у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала - мы сняли ее специально. Она очень красивая и молодая спортсменка из потенциалом. Думаю, она нам поможет", - с надеждой заявил Брынзак.

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