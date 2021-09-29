К концу 2022 года в Украине планируют открыть 10 тысяч спортплощадок

В Офисе президента надеются, что люди начнут более регулярно заниматься спортом.

До конца года в Украине появится около 700 спортивных площадок нового формата, которые позволят заниматься физическими упражнениями всем желающим и совершенно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В рамках программы президента Владимира Зеленского «Здоровая Украина» продолжается реализация проекта «Активные парки - локации здоровой Украины», целью которого является создание условий для физической активности граждан и популяризация здорового образа жизни среди украинцев. В частности, проект предусматривает создание в украинских городах локаций «активный парк» и «спортивная площадка», - говорится в сообщении.

Около 100 таких «активных парков» уже открыты в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 локаций.

Каждую площадку оснащают QR-кодом, который дает доступ к специально разработанным программам тренировок любой сложности. А виртуальными тренерами будут звезды эстрады, кинематографа, профессиональные спортсмены и сам президент Владимир Зеленский.

Также в рамках проекта начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе. Предполагается строительство 10 тыс. таких объектов до конца 2022 года.

«Эта программа президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровья украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшались качество и продолжительность жизни наших людей», - пояснил заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

Сейчас по статистике 73% украинцев не занимаются спортом из-за отсутствия доступной инфраструктуры, а средняя продолжительность жизни составляет 63 года у мужчин и 73 года у женщин. По этим показателям Украина занимает 115-е место в мире.