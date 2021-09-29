К концу 2022 года в Украине планируют открыть 10 тысяч спортплощадок

В Офисе президента надеются, что люди начнут более регулярно заниматься спортом.

К концу 2022 года в Украине планируют открыть 10 тысяч спортплощадок

До конца года в Украине появится около 700 спортивных площадок нового формата, которые позволят заниматься физическими упражнениями всем желающим и совершенно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В рамках программы президента Владимира Зеленского «Здоровая Украина» продолжается реализация проекта «Активные парки - локации здоровой Украины», целью которого является создание условий для физической активности граждан и популяризация здорового образа жизни среди украинцев. В частности, проект предусматривает создание в украинских городах локаций «активный парк» и «спортивная площадка», - говорится в сообщении.

Около 100 таких «активных парков» уже открыты в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 локаций.

Каждую площадку оснащают QR-кодом, который дает доступ к специально разработанным программам тренировок любой сложности. А виртуальными тренерами будут звезды эстрады, кинематографа, профессиональные спортсмены и сам президент Владимир Зеленский.

Также в рамках проекта начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе. Предполагается строительство 10 тыс. таких объектов до конца 2022 года.

«Эта программа президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровья украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшались качество и продолжительность жизни наших людей», - пояснил заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

Сейчас по статистике 73% украинцев не занимаются спортом из-за отсутствия доступной инфраструктуры, а средняя продолжительность жизни составляет 63 года у мужчин и 73 года у женщин. По этим показателям Украина занимает 115-е место в мире.

Как сообщалось, в сентябре президент Владимир Зеленский открыл в Киеве первый в стране урбан-парк, созданный по программе «Большая стройка» и «Здоровая Украина». В 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м запланировано их открытие во многих областных центрах и крупных городах Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммовНа взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов
Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядовУсик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов
Самая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замужСамая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж
Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с ФьюриВиталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу останется в "Динамо" до 2024 года. ФутболЛуческу останется в "Динамо" до 2024 года. Футбол
Промоутер Джошуа прокомментировал вариант с реваншем с Усиком в УкраинеПромоутер Джошуа прокомментировал вариант с реваншем с Усиком в Украине
Давид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категорииДавид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории
УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года. ФутболУЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года. Футбол
Италия стала первой страной, которая в течение одного года выиграла футбольный и волейбольный ЕвроИталия стала первой страной, которая в течение одного года выиграла футбольный и волейбольный Евро
Правительство планирует на 46% увеличить финансирование спорта в 2022 годуПравительство планирует на 46% увеличить финансирование спорта в 2022 году
На матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителейНа матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" ожидаются 43 тысячи зрителей
Зеленский: Олимпиада в Украине - непростая задача, но мы попробуемЗеленский: Олимпиада в Украине - непростая задача, но мы попробуем
МОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в ПекинеМОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине
УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022УЕФА включил футболиста сборной Украины в топ-3 игроков 5-го тура квалификации ЧМ-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости