Кличко подарил Усику чемпионский пояс WBC

Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом.

Мэр Киева, вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC, Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком. Он еще раз поздравил Усика с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Джошуа и подарил ему пояс WBC, передает официальный сайт КГГА.

«Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь. А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, изготовленный к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и твой кумир - Мохамед Али», - сказал Виталий Кличко.

Усик поблагодарил Кличко за поддержку.

"Спасибо. Это как раз тот, которого не хватает. Затем мы завоюем тот. А этот будет в коллекции», - сказал Александр Усик.

Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко, и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммовНа взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов
Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядовУсик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов
Самая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замужСамая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Блок рекламы


Похожие новости
Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с ФьюриВиталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри
В ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксуВ ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксу
Владимир Кличко прокомментировал победу Усика. Владимир Кличко прокомментировал победу Усика.
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Давид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категорииДавид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории
Виталий Кличко лично поддержит Усика в ЛондонеВиталий Кличко лично поддержит Усика в Лондоне
Кличко отказался помогать Усику в подготовке к бою с ДжошуаКличко отказался помогать Усику в подготовке к бою с Джошуа
Чемпионский бой Джошуа - Усик будут демонстрировать в украинских кинотеатрах. Чемпионский бой Джошуа - Усик будут демонстрировать в украинских кинотеатрах.
Виталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. ФутболВиталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. Футбол
Кличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игреКличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игре
Последние новости
Подгружаем последние новости