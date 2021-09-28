Усик рассказал, как в его семье разделились футбольные симпатии

Во время пресс-конференции чемпион мира в супертяжелом весе по четырем версиям Александр Усик рассказал о футбольных предпочтениях в его семье.

"Динамо" - "Динамо" ... Я болею за этот клуб очень давно, еще мой папа за него болел. Я помню, что когда мне было лет двенадцать, наверное, я еще не ходил на бокс, я занимался футболом. Играл в "Таврии".

"Динамо", мне кажется, в 2001-2002 году приехало в Симферополь и проиграло "Таврии". Вы представляете, какой момент? Я болею за "Динамо" и играю за "Таврию". Когда все радуются, а я сижу молчу. Все радуются, а я думаю: "Чего вы радуетесь?" - поделился воспоминаниями Усик.

"Мой сын болеет за "Шахтер". Мне придется пойти с сыном на один матч, а потом на другой. Я не убеждаю его. Возможно, в будущем поменяет его. Круто, что он имеет свое мнение", - отметил чемпион.

"Совет футболистам? Я что, советчик? Надо вкалывать очень сильно, чтобы обыгрывать топ-клубы. Надо до конца играть и грызть, упал, поднялся и побежал. Если здесь не добежал, то все. Надо просто реально до конца.

Отличие футболиста и боксера? В футболе падают и кричат, что было, а в боксе падают и говорят, что не было", - расставил акценты живая боксерская легенда.