Футболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунами

Сергей Панасенко как поет, так и играет.

Сергей Панасенко
Фото: скриншот
Сергей Панасенко

Полузащитник ровенского "Вереса" Сергей Панасенко перед матчем 9-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером" (1:4) запомнился ярким исполнением гимна своей страны.

Видео эмоционального исполнения гимна Украины от Панасенко стало настолько вирусным, что было опубликовано даже в клубных соцсетях "Вереса".

"Если петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко", - написала пресс-служба Ровенского клуба под видео.

Напомним, в первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на ? 36 млн.

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