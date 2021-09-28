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2021-09-28
Футболист "Вереса" показал пример, как нужно исполнять гимн Украины перед трибунами
Сергей Панасенко как поет, так и играет.
Фото: скриншот
Сергей Панасенко
Полузащитник ровенского "Вереса" Сергей Панасенко перед матчем 9-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером" (1:4) запомнился ярким исполнением гимна своей страны.
Видео эмоционального исполнения гимна Украины от Панасенко стало настолько вирусным, что было опубликовано даже в клубных соцсетях "Вереса".
"Если петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко", - написала пресс-служба Ровенского клуба под видео.
Напомним, в первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на ? 36 млн.