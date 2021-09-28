Майк Тайсон заявил, что он побил бы и Усика, и Джошуа

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон остался разочарованным уровнем бокса, который продемонстрировали украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"После просмотра боя Джошуа - Усик думаю, что возможно, в тот вечер у них был неудачный день. После такого выступления вы действительно считаете, что они могли бы побить меня на моем пике?", - написал Тайсон в твиттере .

After watching the Joshua vs Usyk fight, maybe they had a bad day that night. From that performance do you really think they could have beat me in my prime? — Mike Tyson (@MikeTyson) September 27, 2021

Отметим, что Усик победил Джошуа единогласным решением судей, отобрав пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владел британец.

Напомним, украинец взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорий.