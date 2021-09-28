"Кривбасс" жестко отреагировал на обвинения "Металлиста" в создании гостевой трибуны похожей на концлагерь

Руководство "Кривбасса" отреагировало на недовольство "Металлиста" по ограждению на гостевом секторе в Кривом Роге во время матча Первой лиги. Напомним, харьковчане заявили, что "Кривбасс" "превратил гостевую трибуну в концлагерь". "ФК "Кривбасс" откровенно удивлен заявлением генерального директора ФК "Металлист" Александра Ворошилова, которая появилась на официальном сайте харьковского клуба, о якобы возмутительных условиях пребывания болельщиков на стадионе "Горняк" в матче 10 тура Первой лиги ПФЛ, и считает необходимым высказать свое мнение относительно тех событий.

20 сентября "Кривбасс" получил официальное письмо от "Металлиста" за подписью того же генерального директора харьковчан Александра Ворошилова, где було указано, что клуб не организовывает выезд болельщиков на матч между командами 26 сентября.

Таким образом, ФК "Кривбасс" согласно регламенту соревнований в Первой лиге, имел право не допускать на стадион болельщиков "Металлиста", которые могли прибыть на матч самостоятельно. Тем более наш клуб имел негативный опыт прошлого сезона, когда неорганизованные болельщики МФК "Металлург" сломали забор и пытались сорвать игру. В это время официальные представители запорожского клуба полностью сняли с себя ответственность за своих ультрас, - говорится я в официальном заявлении пресс-службы "Кривбасса".

"В пятницу после получения информации от самих ультрас о намерении около 200 харьковских болельщиков приехать в Кривой Рог, учитывая давние дружеские отношения между активными фанатами клуба, ФК "Кривбасс" после консультаций с ПФЛ и правоохранительными органами самостоятельно решил решить проблему и принял решение допустить их на стадион.

ФК "Кривбасс" ожидал аншлаг на матче, поэтому за сутки до игры гостевой сектор был увеличен в три раза именно для грядущего матча. Но стоит заметить, что эта трибуна была смонтирована еще в августе 2021 из-за реконструкции старой трибуны, а не специально перед визитом болельщиков из Харькова. И уже на следующий день эта трибуна частично демонтирована для установки на этом месте башни освещения в рамках реконструкции стадиона «Горняк», - уточняет клубная пресс служба.

"В день игры на предматчевом совещании официальные представители ФК "Металлиста" еще раз подчеркнули, что они КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ допуска их болельщиков на стадион, и заявили, что не будут нести ответственность за присутствующих на матче ультрас.

Перед игрой представители фанов из Харькова имели возможность ознакомиться с трибуной, и в них не возникло никаких вопросов или возражений относительно условий пребывания на местах для гостей. Они беспрепятственно попали на гостевую трибуну и развесили с помощью рабочих стадиона баннеры, а также весь матч были в диалоге с руководством клуба, - говорится в заявлении.

"К слову, хотим обратить внимание руководства ФК "Металлист", после того, как руководство ФК "Кривбасс" взяло на себя ответственность за харьковских болельщиков штраф за те файеры, которые жгли ультрас "Металлиста" во время матча, согласно регламенту будет платить именно наш клуб, - возмущены в "Кривбассе".

"После игры представители болельщиков из Харькова поблагодарили руководство ФК "Кривбасс" за помощь и вежливое отношение, и пообещали донести свою точку зрения на заявление ФК "Металлист" к руководству своего клуба. Интересно, что генеральный директор харьковчан, который подписал данное заявление, даже не присутствовал на матче в Кривом Роге.

Относительно "нарушения этики, морали и прав свободных граждан" и сравнения гостевой трибуны с "концлагерем" хотим заметить следующее. Гостевые трибуны с ограждением почти на всех стадионах страны и мира. Имеет такую трибуну с трехметровым забором и ОСК "Металлист". Но из-за масштабов стадиона в Харькове он не так заметен, как на стадионе "Горняк", и никто из руководства харьковчан не волнует, что гости их клуба находятся в "клетке".

ФК "Кривбасс" всегда выражает свое уважение к соперникам и их болельщикам, поэтому мы против навешивания ярлыков и нелепых обвинений, особенно когда это делается за глаза, уже после матча и после заверений об отсутствии замечаний по поводу условий пребывания на стадионе в Кривом Роге ", - подытожили в "Кривбассе".

ФК «Металлист» в воскресенье заслуженно победил, но это не дает право относиться к ФК «Кривбасс» с пренебрежением и безосновательно обвинять в неуважительном отношении к болельщикам клуб и его руководство.