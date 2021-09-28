В ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксу

Промоутерская компания Union Boxing, которая представляет интересы украинского чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна (20-0, 14 КО), выиграла торги на организацию боя украинца против обязательного претендента, панамца Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО), сообщает xsport.ua.

Union Boxing предложила за бой 301 тыс. долларов. Призовой фонд распределят в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона.

Поединок пройдет в Киеве . В разработке три даты - 13, 20 или 27 ноября.

Напомним, в объединительном поединке против непобежденного украинца заинтересован обладатель пояса WBC, мексиканец Хулио Сесар Мартинес 18-1-0-1 (14 KO).

Отметим, что практически год Далакян был единственным действующим чемпионом мира с Украины. Однако три дня назад количество чемпионских поясов в Украине увеличилась сразу в пять раз - супертяжеловес Александр Усик стал обладателем четырех поясов чемпиона мира.