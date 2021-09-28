В ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксу

Команда украинца Артёма Далакяна выиграла промоутерские торги.

В ноябре в Киеве пройдет бой за пояс чемпиона мира по боксу
Артем Далакян
Фото: Facebook

Промоутерская компания Union Boxing, которая представляет интересы украинского чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна (20-0, 14 КО), выиграла торги на организацию боя украинца против обязательного претендента, панамца Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО), сообщает xsport.ua.

Union Boxing предложила за бой 301 тыс. долларов. Призовой фонд распределят в соотношении 60 на 40 в пользу действующего чемпиона.

Поединок пройдет в Киеве. В разработке три даты - 13, 20 или 27 ноября.

Напомним, в объединительном поединке против непобежденного украинца заинтересован обладатель пояса WBC, мексиканец Хулио Сесар Мартинес 18-1-0-1 (14 KO).

Отметим, что практически год Далакян был единственным действующим чемпионом мира с Украины. Однако три дня назад количество чемпионских поясов в Украине увеличилась сразу в пять раз - супертяжеловес Александр Усик стал обладателем четырех поясов чемпиона мира.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммовНа взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов
Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядовУсик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов
Самая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замужСамая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Блок рекламы


Похожие новости
Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорийУсик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорий
Давид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категорииДавид победил Голиафа: Усик вернул в Украине чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории
УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года. ФутболУЕФА выступил с заявлением по поводу проведения чемпионата мира каждые два года. Футбол
Роналду вернул себе звание самого высокооплачиваемого футболиста мира по версии ForbesРоналду вернул себе звание самого высокооплачиваемого футболиста мира по версии Forbes
Украина примет чемпионат мира среди школьников по футболу и зимнюю Всемирную ГимназиадуУкраина примет чемпионат мира среди школьников по футболу и зимнюю Всемирную Гимназиаду
Бывшая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на NetflixБывшая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix
Три медалиста Олимпиады-2020 получили именные звезды на Аллее звезд в КиевеТри медалиста Олимпиады-2020 получили именные звезды на Аллее звезд в Киеве
"Динамо" поздравило свою легенду Владимира Мунтяна с юбилеем"Динамо" поздравило свою легенду Владимира Мунтяна с юбилеем
Виталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. ФутболВиталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. Футбол
В 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сборная Украины встретится со сборной РоSSииВ 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сборная Украины встретится со сборной РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости