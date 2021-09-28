На теннисном турнире в Чикаго прошло украинское дерби

На турнире WTA Chicago Fall Tennis Classic в рамках 1/32 финала прошло украинское дерби между Екатериной Козловой (№140 WTA) и Мартой Костюк (№57 WTA).

Первые два сета соотечественницы поделили: 7:6 (7-2) в пользу Екатерины и 6:3 в пользу Марты, а решающую партию в одни ворота выиграла Козлова - 6:0.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут.

Добавим, что на пути в 1/8 финала Екатерине пришлось успешно преодолеть еще два квалификационных раунда турнира. В первом украинка обыграла в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 хозяйку турнира Николь Меликор, а во втором прошла представительницу Австралии Присциллу Хон - 6:2, 6:7, 6:3.

За право сыграть в четвертьфинале Козлова поспорит с победительницей пары Габриэла Рузе (Румыния) - Камила Джорджи (Италия).