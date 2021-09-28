Дубайские инвесторы готовы выкупить долг "Барселоны" в размере €1,5 млрд

При этом партнерские требования компании из Дубая достаточно низкие.

Компания из Дубая, название которой не упоминается, готова выкупить долг каталонской "Барселоны" в размере €1,5 млрд, сообщает championat.com со ссылкой на телепрограмму El Curubito.

По инсайдерской информации, дубайская компания готова предложить "Барселоне" мораторий на возврат долга от двух до двенадцати лет. Таким образом, долг футбольного клуба погасят уже сейчас бизнесмены из Дубая, что позволит каталонскому клубу вернуться к нормальному функционированию и сконцентрироваться на спортивных целях.

При этом партнерские требования компании из Дубая, которая готова выкупить долг "Барселоны", достаточно низкие.