Дубайские инвесторы готовы выкупить долг "Барселоны" в размере €1,5 млрд

При этом партнерские требования компании из Дубая достаточно низкие.

Дубайские инвесторы готовы выкупить долг "Барселоны" в размере €1,5 млрд
Фото: ФК "Барселона"

Компания из Дубая, название которой не упоминается, готова выкупить долг каталонской "Барселоны" в размере €1,5 млрд, сообщает championat.com со ссылкой на телепрограмму El Curubito.

По инсайдерской информации, дубайская компания готова предложить "Барселоне" мораторий на возврат долга от двух до двенадцати лет. Таким образом, долг футбольного клуба погасят уже сейчас бизнесмены из Дубая, что позволит каталонскому клубу вернуться к нормальному функционированию и сконцентрироваться на спортивных целях.

При этом партнерские требования компании из Дубая, которая готова выкупить долг "Барселоны", достаточно низкие.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммовНа взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов
Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядовУсик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов
Самая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замужСамая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Блок рекламы


Похожие новости
Строительство аэродрома в Днепре вместо 4 млрд гривен будет стоить 5,6 млрдСтроительство аэродрома в Днепре вместо 4 млрд гривен будет стоить 5,6 млрд
Cимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрдCимеоне стал шестым тренером в истории, который потратил на трансферы более €1 млрд
Катастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клубаКатастрофический долг "Барселоны" еще увеличился, - президент клуба
Главный спонсор футбольной Суперлиги подтвердил намерение вложить в проект € 5,3 млрдГлавный спонсор футбольной Суперлиги подтвердил намерение вложить в проект € 5,3 млрд
"Барселона" стоит на пороге финансового краха: у клуба более €1 млрд долга. Футбол"Барселона" стоит на пороге финансового краха: у клуба более €1 млрд долга. Футбол
Украинский футболист подал жалобу на клуб РоSSийской Премьер-лиги из-за долговУкраинский футболист подал жалобу на клуб РоSSийской Премьер-лиги из-за долгов
"Фиорентина" предложила экс-игроку "Металлиста" зарплату в размере 4 млн евро. Футбол"Фиорентина" предложила экс-игроку "Металлиста" зарплату в размере 4 млн евро. Футбол
Гутцайт: 2,8 млрд грн предусмотрено в госбюджете на подготовку к Олимпийским играмГутцайт: 2,8 млрд грн предусмотрено в госбюджете на подготовку к Олимпийским играм
ФИФА выделит национальным федерациям 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса. ФутболФИФА выделит национальным федерациям 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса. Футбол
ФИФА обязал "Динамо" погасить долг по зарплате экс-игроку "Динамо"ФИФА обязал "Динамо" погасить долг по зарплате экс-игроку "Динамо"
Последние новости
Подгружаем последние новости