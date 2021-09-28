Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорий

Выше только Сауль Альварес.

Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорий
Олександр Усик
Фото: ringtv.com

Новоиспеченный чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) после блестящей и для многих неожиданной победы над британцем Энтони Джошуа (25-2, 22 КО) взлетел в рейтинге лучшего боксера планеты вне зависимости от весовых категорий (P4P - pound for pound) на второе место по версии The Ring и DAZN.

Выше украинца расположился только самый кассовый боксер современности, мексиканец Сауль Альварес (56-1-2 (38 КО).

В топ-10 также входит Василий Ломаченко 15-2-0 (11 КО), который занимает восьмое (DAZN) и девятое места (The Ring).

Напомним, уже известен следующий соперник Усика - в соответствии с условиями контракта, Александру предстоит провести реванш с Джошуа.

Александр Усик и Энтони Джошуа
Фото: Марк Робинсон/MATCHROOM BOXING
Александр Усик и Энтони Джошуа

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