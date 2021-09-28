Усик рассказал, когда он поедет в Крым

На встрече с журналистами очередной украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, когда он сможет посетить Крым.

"Конечно, я начал праздновать уже. Будем салют организовывать, но завтра тренировки еще. Нужно дождаться поясов, чтобы поехать домой, в Крым. Я хочу увидеться с тренером, со своими кумовьями, сестрой.

Зайти в свой родной зал, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня к себе в секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться, боксировать, рассуждать и прощать перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину", - заявил чемпион.