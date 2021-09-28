Перед вчерашним итоговым матчем 9-го тура УПЛ с "Ингульцем" (1:1) была предпринята еще одна попытка нападения на клубный автобус "Черноморца", сообщает Meta Ratings.

Когда автобус выезжал с клубной базы в Совиньоне, под колеса полетела дымовая шашка. Мужчина, который бросил ее, после этого обогнал транспортное средство "Черноморца" на мопеде и пытался повторить действо.

Через несколько минут дорогу команде преградил автомобиль. Из него вышел мужчина и начал стучать в окна и двери автобуса и показывать оскорбительные жесты.

Вполне вероятно, акцию организовали фанаты одесситов, которые недовольны большим количеством арендованных у "Динамо" игроков (16).

Фанатское движение имеет основания возмущаться вектором развития клуба - одесситы с шестью очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице.