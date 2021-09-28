Предпринята еще одна попытка нападения на клубный автобус "Черноморца"

Инцидент произошел перед матчем с "Ингульцем".

Предпринята еще одна попытка нападения на клубный автобус "Черноморца"
Фото: meta-ratings.com.ua

Перед вчерашним итоговым матчем 9-го тура УПЛ с "Ингульцем" (1:1) была предпринята еще одна попытка нападения на клубный автобус "Черноморца", сообщает Meta Ratings.

Когда автобус выезжал с клубной базы в Совиньоне, под колеса полетела дымовая шашка. Мужчина, который бросил ее, после этого обогнал транспортное средство "Черноморца" на мопеде и пытался повторить действо.

Через несколько минут дорогу команде преградил автомобиль. Из него вышел мужчина и начал стучать в окна и двери автобуса и показывать оскорбительные жесты.

Вполне вероятно, акцию организовали фанаты одесситов, которые недовольны большим количеством арендованных у "Динамо" игроков (16).

Фанатское движение имеет основания возмущаться вектором развития клуба - одесситы с шестью очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммовНа взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов
Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядовУсик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов
Самая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замужСамая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция возбудила уголовное дело из-за нападения ультрас "Динамо" на обычных болельщиков
Перед матчем Лиги Европы фаны "Рейнджерс" разрисовали автобус "Лиона" оскорбительными граффити. ФутболПеред матчем Лиги Европы фаны "Рейнджерс" разрисовали автобус "Лиона" оскорбительными граффити. Футбол
Япония отказывается проводить Клубный чемпионат мира по футболуЯпония отказывается проводить Клубный чемпионат мира по футболу
Одна из надежд Украины на Олимпиаде-2020 Бех-Романчук осталась без медалиОдна из надежд Украины на Олимпиаде-2020 Бех-Романчук осталась без медали
Игрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам городаИгрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам города
Каштру приехал на свой последний поединок у руля "Шахтера" на ретро-автобусе. ФутболКаштру приехал на свой последний поединок у руля "Шахтера" на ретро-автобусе. Футбол
Автобус "Реала" перед матчем Лиги чемпионов в Ливерпуле забросали камнямиАвтобус "Реала" перед матчем Лиги чемпионов в Ливерпуле забросали камнями
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия ЕвропыМеждународная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы
Международная федерация признала украинку Билодид лучшей дзюдоисткой мира последних двух летМеждународная федерация признала украинку Билодид лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет
В Формуле-1 появится еще одна ночная гонкаВ Формуле-1 появится еще одна ночная гонка
Последние новости
Подгружаем последние новости