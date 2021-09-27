Усик дал первое интервью после возвращения в Украину

Новый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик вернулся на родину и дал свое первое интервью.

"Мои мысли - попасть быстрее домой, увидеть своих сыновей и дочь, которые сильно переживали за меня. Приехать домой, спокойненько выдохнуть. Я четко знаю дату - с 23 января я начал готовиться. Мы только не знали соперника, и до 20 сентября у нас были упорные тренировки, мы оттачивали навыки, которые будем показывать в бою. Уже когда появилась информация о том, что будем боксировать с Джошуа, до боя оставалось 3,5 месяца мы заехали в лагерь для специальной подготовки", - поделился своими мыслями Усик.

По поводу реванша чемпион ответил, что вопрос не к нему.

"Не знаю, это вопрос к Александру (Красюку, промоутер Усика, прим., - LB.ua) или к Энтони (Джошуа, прим., - LB.ua). Надо сначала выдохнуть. Только вчера все закончилось, я не думаю, что кто-то из нас хочет сейчас говорить о реванше. Просто хотим "залечить раны", которые у нас появились в течение подготовки и в бою. Поблагодарить Господу Богу за такое полезное для нашей страны и моей команды выступление, поесть той еды, которую мне не позволяли", - отметил украинец.

При этом, Александр заявил, что сил на победный гопак почти не осталось.

"Не было сил на гопак, это так, эмоции были. Были силы, но надо же было еще поехать в отель, сдать допинг, пройти все пресс-конференции и попасть в номер. Не планировал ли танцевать, очень многие вещи делаю, которые мне подсказывает внутренное состояние", - заявил Усик.

Несколько слов боксер уделил вопросу общения на предматчевой пресс-конференции на украинском языке.

"Ничего не побудило (разговаривать на украинском, прим., - LB.ua). Переводчица - прекрасная женщина переводила мне на украинском языке, и я подумал, что будет как-то некрасиво выглядеть если я ей буду отвечать по-другому. Может, она просто не знает русский язык, поэтому я отвечал на украинском языке", - откровенно признался чемпион мира.

Кроме того, Усик отметил ключевой момент в бою и ответил на вопрос, когда он получит "на сохранение" чемпионские пояса.

"Я в каком-то из раундов, мне кажется в третьем, неплохо попал ему в подбородок. Внутреннее такое состояние, почувствовал кровиночку и ушел. Этот раунд был такой очень сильно напряженный", - заявил украинец.

"Хочу выразить благодарность своему тренеру Юрию Ивановичу (Ткаченко, прим., - LB.ua), который мне очень ясно донес, что этого не надо делать. На протяжении всего поединка весь мой угол полностью помогал мне контролировать ситуацию, давали ЦУ по ходу, то, что видели со стороны. Технически собран был", - добавил Александр.

"Пояса прилетят недели через три. Их сделают, выгравируют дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, говорят - Саня, забери нас", - с юмором отнесся к этой "проблеме" Усик.