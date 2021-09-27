"Металлист" заявил, что "Кривбасс" "превратил гостевую трибуну в концлагерь". Футбол

Фото: ФК "Металист"

В рамках 10-го тура Первой лиги в Кривом Роге состоялся матч лидера первенства харьковского "Металлиста" с "Кривбассом", занимающим второе место.

Поединок закончился разгромным поражением хозяев - 0:5.

После поединка пресс-служба "Металлиста" выступила с официальным заявлением - клуб остался недоволен тем, что болельщиков харьковской команды поместили в клетку на стадионе "Горняк".

"С глубоким сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча "Кривбасс" - "Металлист" клуб из Кривого Рога своим решением закрыл болельщиков нашей команды в клетку, продемонстрировал свое пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности", - говорится в заявлении клуба.

Фото: ФК "Металлист"

"В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь - это низко и мерзко.

Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба "Кривбасс" и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", - говорится в заявлении клуба.

Фото: ФК "Металлист"

После разгромной победы над криворожской командой "Металлист" до 8 очков укрепил лидерство в Первой лиге.