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2021-09-27
Владимир Кличко прокомментировал победу Усика.
Не забыв отметить Джошуа.
Фото: Instagram
Владимир Кличко и Александр Усик
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал сенсационную победу Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Прошлой ночью Александр Усик вошел в историю. По-прежнему непобежденный как олимпийский чемпион, чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе.
Уважение Энтони Джошуа. С Украиной до конца", - написал Кличко в комментарии к фото, на котором изображены его брат Виталий, Усик и легендарный экс-футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.