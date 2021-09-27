Владимир Кличко прокомментировал победу Усика.

Не забыв отметить Джошуа.

Фото: Instagram Владимир Кличко и Александр Усик

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал сенсационную победу Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Прошлой ночью Александр Усик вошел в историю. По-прежнему непобежденный как олимпийский чемпион, чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе.

Уважение Энтони Джошуа. С Украиной до конца", - написал Кличко в комментарии к фото, на котором изображены его брат Виталий, Усик и легендарный экс-футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.