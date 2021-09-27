Луческу останется в "Динамо" до 2024 года. Футбол

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эксклюзивном интервью "Большому футболу" подтвердил, что главный тренер Мирча Луческу продлил контракт до 2024-го года.

"Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, завтра придет новый другой тренер?", - заявил президент "Динамо".

Предыдущий контракт румынского специалиста действовал до 2023-го года.

Луческу в дебютный сезон выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины с "Динамо". На его счету уже 400 побед в матчах чемпионата Украины.