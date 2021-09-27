Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось

Британец избежал нокаута.

Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Егіс Клімас і Олександр Усик
Фото: Facebook

Александр Усик отомстил Энтони Джошуа за своего соотечественника Владимира Кличко и через 4 года и 5 месяцев вернул в Украину чемпионские пояса по боксу в супертяжелой весовой категории.

Украинец единогласным решением судей победил британца в 12-раундовом поединке.

Эйфория от этой победы была настолько сильна, что почти никто не обратил внимания на то, что судьи дали гонг об окончании поединка на 6 секунд раньше, чем предполагалось. Это позволило Джошуа избежать нокаута - украинец в это время наносил удары по сопернику, который уже перестал защищаться и буквально повис на канатах.

Однако, этот факт не ушел от внимания менеджера нового чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Эгиса Климаса, который в Instagram выразил недовольство по поводу этого инцидента.

"Просто интересно, кто за это отвечает? К сожалению, в концовке в Усика просто забрали как минимум шесть секунд. И эти шесть секунд могли привести в нокаут", - написал Климас.



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