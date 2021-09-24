На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов

Вес Александра потянул на центнер.

Фото: matchroomboxing.com

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспурс" прошла итоговая очная встреча перед боем между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Боксеры снова проверили свои нервы в битве взглядов, а также провели традиционную процедуру взвешивания.

Англичанин оказался значительно тяжелее украинца - 108,9 кг против 100,3 кг.

?? The mandatory challenger @usykaa hits the scales ??#JoshuaUsyk pic.twitter.com/gqHAlkbClq

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021

?? The defending champion @anthonyjoshua ready! ??#JoshuaUsyk pic.twitter.com/lBPXUDhgTY

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021
Добавим, что сразу после взвешивания Усик покинул помост, а Джошуа произнес перед фанами пламенную речь.

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