На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов

Фото: matchroomboxing.com

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспурс" прошла итоговая очная встреча перед боем между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Боксеры снова проверили свои нервы в битве взглядов, а также провели традиционную процедуру взвешивания.

Англичанин оказался значительно тяжелее украинца - 108,9 кг против 100,3 кг.

Добавим, что сразу после взвешивания Усик покинул помост, а Джошуа произнес перед фанами пламенную речь.