Промоутер заявил, что за бой Мейвезер - Пакьяо были собраны полмиллиарда долларов

Астрономическая сумма.

Промоутер заявил, что за бой Мейвезер - Пакьяо были собраны полмиллиарда долларов
Боб Арум і Василь Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум рассказал о наиболее денежном боксерском шоу.

"Шоу, которое в плане прибыли было совершенно безумным - это бой Мейвезер - Пакьяо. За поединок мы собрали от 400 до 500 млн долларов.

Ранее до подобных сумм даже близко не доходило", - цитирует Арума "Трибуна".

"Публика - как кровожадное животное. Если ты ей что-то предлагаешь, и ее это удивляет, и она на это реагирует, кто знает, как далеко это может зайти.

Я делал бои, которые были больше и лучше, но тогда даже близко не приближался к этому результату, потому что публика не была захвачена так, как по поводу этого боя", - отметил промоутер.

Напомним, не самый зрелищный бой Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо прошел в мае 2015 года и завершился единогласным решением судей в пользу Мейвезера.

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