Украинский рефери будет обслуживать мегафайт Джошуа - Усик

Виктор Фесечко уже вылетел в Лондон.

Украинский рефери будет обслуживать мегафайт Джошуа - Усик
Віктор Фесечко
Фото: Facebook

Украинский рефери Виктор Фесечко будет обслуживать поединок между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), написала вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в facebook.

"Мы это сделали. Виктор Фесечко, украинский судья международной категории, только что вылетел в Лондон. Он будет обслуживать мегафайт Александр Усик - Энтони Джошуа. Сколько работы было сделано, чтобы Витя был среди officials team of the great fight, сколько усилий, сколько нервов, сколько неопределенностей мы прошли вместе с ним", - написала Шатерникова.

"Для Лиги профессионального бокса Украины, как национальной федерации, и в целом для украинского профессионального бокса факт того, что украинский судья будет работать на таком поединке - это самая высокая оценка мировым боксерским сообществом уровня работы украинских специалистов в сфере развития профессионального бокса, это большой респект всем нам, кто делает в этой стране в непростых условиях индустрию профессионального бокса", - отметила екс-чемпионка мира по профессиональному боксу.

Добавим, в ринге на поединке Усик - Джошуа будет работать британский рефери Майкл Александер.

Судейскому подсчету Фесечко будет помогать международная бригада в составе Говарда Фостера (Великобритания) и Стива Вайсфелда (США).

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