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2021-09-24
Трубин признан лучшим голкипером прошлого сезона УПЛ
Награду вратарь получил перед матчем за Суперкубок.
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин признан лучшим вратарем сезона-20/21 в УПЛ.
Об этом было объявлено перед стартом матча за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер" (0:3).
Награду вратарь сборной Украины получил из рук и. о. главного тренера национальной команды Александра Петракова.
Фото: ФК "Шахтар"
В прошлом розыгрыше чемпионата страны 20-летний игрок провел 21 матч. 10 из них отстоял "на ноль".