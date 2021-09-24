На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке

Уже в третьем своем поединке Александр может завоевать пояс в супертяжелой весовой категории.

Фото: Facebook Александр Усик

В ночь на 26 сентября в Лондоне пройдет бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и бывшим королем тяжелого веса, а ныне официальным претендентом по версии WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Накануне состоялась пресс-конференция.

В частности, в части общения с журналистами Усик на все вопросы отвечал исключительно на украинском языке.