Капитан "Манчестер Сити" рассказал, почему много бразильцев предпочитают "Шахтер"

Фернандиньо сам сыграл 8 лет за "горняков".

Фернандиньо
Фото: fourfourtwo.com
Фернандиньо

Капитан чемпиона Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился мнением, почему многие с бразильских молодых игроков развивают свою карьеру транзитом через "Шахтер".

"Во-первых, финансовая сторона очень привлекательная - не только для игроков, но и для клуба, который ведет переговоры с "Шахтером". "Горняки" могут конкурировать с такими клубами, как "Порту", платя все сразу, по факту.

Обычно они также могут позволить себе более высокие зарплаты, чем португальские, итальянские и испанские клубы", - заявил 36-летний бразилец в интервью "FourFourTwo".

"Во-вторых, "Шахтер" также очень терпеливый к молодым новичкам. Они понимают, что некоторым игрокам нужно больше времени, чем другим, чтобы освоиться, развиться и полностью раскрыть свой потенциал. Мой тогдашний тренер Мирча Луческу отлично справлялся с молодыми талантами.

Когда я подписал контракт с "Шахтером", у них был амбициозный план - играть в Лиге чемпионов каждый сезон - тогда планка была еще выше, ведь нужно было попасть в 1/4. Мы попадали туда раз или два (раз, сезон-2010/11, проигрыш Барселоне - 1:5, 0:1, - прим. LB.ua), а также выиграли Кубок УЕФА в 2009 году.

Эти достижения укрепили имя "Шахтера" на международном уровне, что сделало клуб еще более привлекательным для бразильцев", - отметил Фернандиньо.

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