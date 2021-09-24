Джошуа признал украинский стиль бокса

В Лондоне прошла пресс-конференция перед боем.

Джошуа признал украинский стиль бокса
Фото: skysports.com

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) дал заключительную пресс-конференцию перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь официальным претендентом по версии WBO Александром Усиком ( 18-0, 13 КО).

Британец выразил свое уважение к украинской боксерской школе.

"Мне очень нравится украинский стиль и украинцы. Владимир Кличко - феноменальный чемпион, я очень уважаю его за то, что он пригласил меня в свой тренировочный лагерь", - цитирует Джошуа Matchroom.

"Мне нравится Анатолий Ломаченко, он тоже феноменальный человек. Он остается вне камер, но он очень опытный. Он действительно любит бокс", - отметил чемпион.

Бой между Усиком и Джошуа состоится в ночь на воскресенье, 26 сентября. Ориентировочное начало боя в 01:00 по Киеву.

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