Суарес установил уникальное достижение в своей футбольной карьере

Фото: Atletico Луис Суарес

В погоне за лидером Ла Ліги "Реалом" их земляки из "Атлетико" получили выездную волевую победу над "Хетафе" - 2:1.

Оба мяча за "матрасников" забил Луис Суарес.

Первый гол уругвайца на 78-й минуте стал для него рекордным. Это была единственная минута (с регламентных 90), на которой до этого Луис не забивал, сообщает El Pais.

Теперь El Pistolero забивал хотя бы один гол на каждой минуте с первой по 90+7.

Всего на счету Суареса за карьеру 661 матч, 427 забитых мячей и 238 результативных передач.