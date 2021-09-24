Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя и имя соперника

11 грудня, Ричард Комми.

Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя и имя соперника
Річард Коммі
Фото: fightnews.info

Экс-чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) подтвердил, что следующий поединок проведет с Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).

По словам двукратного олимпийского чемпиона, он выйдет в ринг против ганского спортсмена 11 декабря.

"11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится мой следующий бой против Ричарда Комми", - приводит слова Ломаченко YouTube-канал iFL TV.

Василий также высказался о перспективе реванша с Теофимо Лопесом.

"Я хочу реванша с Лопесом, но никто не знает, ведь сегодня они соглашаются драться, завтра отказываются, а послезавтра снова дают добро.

К тому же у них есть бой. Лопес сразится в октябре с Камбососом. Я думаю, после этого мы все узнаем", - отметил украинец.

Напомним, последний свой бой Ломаченко провел в июне, когда деклассировал Масайоси Накатани (20-2, 13 КО), нокаутировав японца в 9-м раунде.

Комми, со своей стороны, в феврале нокаутировал Джексона Маринеса.

Добавим, что ганец в декабре 2019 года встречался с Лопесом и проиграл ему нокаутом уже во втором раунде.

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