Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов

Уже завтра украинец может стать чемпионом мира как супертяж.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и бывший король тяжелого веса, а ныне официальный претендент по версии WBO Александр Усик (18-0, 13 КО) провели итоговую дуэль взглядов перед боем, который пройдет в ночь на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Украинец решил прийти на встречу в ярком костюме а-ля лихие 90-е.

Боксеры вели себя крайне уважительно.