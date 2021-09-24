Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов

Уже завтра украинец может стать чемпионом мира как супертяж.

Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и бывший король тяжелого веса, а ныне официальный претендент по версии WBO Александр Усик (18-0, 13 КО) провели итоговую дуэль взглядов перед боем, который пройдет в ночь на 26 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Украинец решил прийти на встречу в ярком костюме а-ля лихие 90-е.

Боксеры вели себя крайне уважительно.

FIRST FACE OFF ? #JoshuaUsyk

? IBF
? WBA Super
? WBO
? IBO

World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua ? @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021

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