Виталий Кличко лично поддержит Усика в Лондоне

Мэр Киева посетит столицу Великобритании.

Виталий Кличко лично поддержит Усика в Лондоне
Олександр Усик і Віталій Кличко
Фото: K2 Promotions

Мэр Киева Виталий Кличко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о бое Александра Усика с Энтони Джошуа.

"Это будет сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался", - заявил "вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе.

"Шансы? Все зависит от него - от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе.

Потому что Джошуа - выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой", - убежден Кличко-старший.

Стало известно, что Виталий Кличко лично посетит поединок в Лондоне, чтобы поддержать Усика.

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