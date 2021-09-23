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2021-09-23
Самая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж
Избранником вице-чемпионки Олимпиады-2020 стал тренер по каратэ.
Фото: НОК
Анжелика Терлюга
Серебряная медалистка Олимпийских игр-2020 в Токио Анжелика Терлюга вышла замуж.
Избранником 29-летней каратистки стал тренер по каратэ Владимир Зарецкий.
September 23, 2021
Накануне этой праздничного события Анжелика, как положено, отгуляла девичник.
"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты - я. До сих пор не могу поверить, но в то же время очень счастлива", - написала тогда еще невеста.